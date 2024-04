Sunndal tok føringen da Markus Hamstad satte inn 1-0 etter bare to minutters spill. Etter 25 minutter ble vondt til verre for Aure, da Simon André Sandøy-Sæther doblet ledelsen for Sunndal. Fem minutter senere reduserte Aure ved Fredrik Flaamo Oldervik. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Hjemmelaget dro ifra

Marcus Kvamme Børset gjorde 3-1 etter 57 minutters spill, og Sunndal økte ledelsen da Oliver Rønningen satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-1. Vertene rykket ytterligere ifra da Marcus Kvamme Børset økte ledelsen etter 65 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Spennende runde i vente

John Mark Ibe Ndjoli var kampleder.

Aure spiller neste kamp mot Frei 8. mai, mens Sunndal møter Rival 2 dagen etter.