Magnus Kiste-Johnsen ga Odd 2 ledelsen etter bare seks minutters spill, men Liban Abdi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Målløs andreomgang

Verken Odd 2 eller Brodd klarte å få ballen i mål etter pause. Dermed viste resultattavla 1-1 da dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Brodds Jonas Habbestad Gjerde og Bastian Eikeland fikk gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter lørdagens kamp er Odd 2 nummer ni på tabellen med fem poeng, mens Brodd er på sjetteplass med åtte poeng.

Jesper Vidringstad Abrahamsen var kampleder.

11. mai er det ny kamp for Brodd. Da møter de Vigør. Odd 2 skal måle krefter med Start 2 13. mai.