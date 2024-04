Sebastian Refsnes ga Guard/Rollon 2 ledelsen etter kun sju minutter, men Andreas Silseth Harnes sørget for balanse i Harøy/HaNo-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Harøy/HaNo tok ledelsen ved Ruben Vedeld Molnes etter 15 minutters spill, men Sebastian Refsnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 27 minutter. Guard/Rollon 2s Lukas Migliaro Sverd Dragsund scoret på straffe like etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 3-2.

Harøy / HaNo hadde grunn til å juble mot Guard / Rollon 2

Ruben Vedeld Molnes utlignet da han satte inn 3-3 etter et kvarter av andre omgang, og Andreas Silseth Harnes scoret igjen da han gjorde 4-3 ni minutter senere. Etter 65 minutters spill utlignet Lukas Migliaro Sverd Dragsund for vertene. Rett etterpå tok Harøy/HaNo ledelsen igjen ved Markus Steinshamn, og etter 70 minutter vartet Ruben Vedeld Molnes opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-6.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Guard/Rollon 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Harøy/HaNo er nummer én med sju poeng.

Håkon Puck Ødegaard var dagens dommer.

I neste runde skal Harøy/HaNo måle krefter med Volda 5. mai. Guard/Rollon 2 møter Aksla 6. mai.