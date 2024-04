Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Start 2 og Madla. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Målbonanza etter pausen

Start 2 tok føringen da Deni Dashaev satte inn 1-0 ni minutter etter pause. Etter 65 minutters spill ble vondt til verre for Madla, da Sander Richardsen doblet ledelsen for vertene. Kalle Wallius økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Start 2s Dennis Glatved-Prahl Myrvold, Sander Richardsen, Christian Lindtner Wahlstrøm og Deni Dashaev fikk gult kort. For Madla fikk Thomas Vatland Leidland gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Madla har tapt tre kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Start 2 nummer fire på tabellen med sju poeng, mens Madla er på ellevteplass med tre poeng.

Zyad Tarik Qashua dømte kampen.

2. mai er det ny kamp for Madla. Da møter de Staal Jørpeland. Start 2 skal måle krefter med Fram 5. mai.