Synne Kristiansen Stokkaune sørget for at Utleira fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun åtte minutters spill. Lola Buigues Dyvik var uheldig og scoret selvmål for Gimse/Melhus/Gauldal ti minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Dro ifra

Maren Saur Holte økte ledelsen for Utleira da hun satte inn 3-0 ett minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Poengjakten fortsetter

Morten Bøstein-Melhus dømte oppgjøret.

I neste runde skal Gimse/Melhus/Gauldal måle krefter med Vestbyen 20. april. Utleira møter Ranheim 22. april.