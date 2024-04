Disse scoret for Bremnes 2: Markus Sandvik med to mål.

Målscorere for Odda: Per Olsen Måge med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Odda serieleder

Etter lørdagens kamp er Odda på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Bremnes 2 er nummer ni med null poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bremnes 2 møter Rosendal 27. april, mens Odda spiller neste kamp mot Finnås/Bømlo dagen etter.