Nicholas Indra Mjøsund ga Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg en tidlig ledelse i kampen med sitt mål allerede etter to minutters spill, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Olav Hermann Sigstadstø reduserte til 1-2 for Utleira etter 27 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Bortelaget sikret poengdeling

Sju minutter ut i andre omgang fullførte Mjøsund sitt hattrick. Mathias Johnsrud reduserte til 2-3 etter 53 minutters spill, og etter 65 minutter utlignet Thierno Issa Diallo for hjemmelaget. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-3.

Rohulla Mohammadi fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Terje Sætereng dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg måle krefter med Byåsen, mens Utleira møter Trygg/Lade.