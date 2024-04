Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Målshow i andre omgang

Spjelkavik tok ledelsen ved Adrian Selimovic Volstad ti minutter ut i andreomgangen, og Eirik Kvistad fikk nettsus og doblet ledelsen åtte minutter senere. Etter 59 minutters spill økte Spjelkavik ved John Arnitwe, og Johannessen økte ledelsen da han satte inn 4-0 like etterpå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Spjelkavik, og fem minutter før slutt økte Spjelkavik ledelsen. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Aleksander Vasilev satte inn 7-0 for Spjelkavik, og Spjelkavik økte ledelsen da Simen Nogva Svendsen satte ballen i nettet etter 80 minutter. Dermed var stillingen 8-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-8.

Spjelkavik leder serien

Etter lørdagens kamp er Guard/Rollon 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Spjelkavik ligger på førsteplass med fire poeng.

Bengt Kvalsvik dømte oppgjøret.

I neste runde skal Guard/Rollon 2 måle krefter med Hødd 2 25. april. Spjelkavik møter Hareid 30. april.