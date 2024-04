Melhus/Gimse tok ledelsen da Brian Aarstad scoret etter tolv minutter, men åtte minutter senere scoret Leo Riersen for Freidig. Veda Amuri sørget for at Melhus/Gimse tok ledelsen igjen med sin scoring etter 29 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 62 minutter scoret Kevin Ronaldinho Malin for Melhus/Gimse, og Amuri økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 4-1 rett etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-1.

Riersen og Olav Wigum Røe pådro seg gult kort.

Tok over niendeplassen

Etter søndagens kamp er Melhus/Gimse på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Freidig ligger på tolvteplass med null poeng.

Tobias Lekvam dømte oppgjøret.

Freidig spiller neste kamp mot Charlottenlund 28. april, mens Melhus/Gimse møter Strindheim tre dager senere.