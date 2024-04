Moussa Saleban Moumin ga Minde 2 ledelsen tidlig allerede i første minutt, og ni minutter senere doblet Emil Alexander Ren Johansson ledelsen til Minde 2. Cato Boge Storhaug reduserte for Sotra 3 et kvarter før hvilen, og Mathias Foldnes Berge sørget for balanse i Sotra 3-regnskapet da han satte inn 2-2 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Sotra 3 forsvarte ledelsen

Minde 2 tok føringen igjen da Olav Bertil Sandlien Sørheim satte inn 3-2 etter 46 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Kristoffer Andre Hufthammer og Ulrik Aase fikk se det gule kortet.

Minde 2 leder serien

Etter søndagens kamp er Minde 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Sotra 3 er nummer ti med null poeng.

Olav Britanus Erdal Mo dømte oppgjøret.

I neste runde skal Minde 2 måle krefter med Nore Neset 2 30. april. Sotra 3 møter Sund 2 1. mai.