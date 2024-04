Fana fikk en drømmeåpning på kampen da Trond Ivar Eskeland sendte laget sitt i ledelsen etter bare tre minutters spill, og Jesper Mørk Andreassen doblet ledelsen for Fana da han satte inn 2-0 etter 15 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Fana var suverene i andre omgang

Theodor Moss satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Fana, og Eskeland scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 sju minutter etter sidebytte. Moss økte ledelsen for Fana da han satte inn 5-0 etter 73 minutters spill, og vertene rykket ytterligere ifra da Ask Sverdrup økte ledelsen fem minutter senere. Håkon Lund la på til 7-0 for hjemmelaget åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-0.

Andreassen og Noa Aasheim pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Fana på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Stord er nummer ti med null poeng.

Marius Enger Pedersen var kampleder.

I neste runde skal Stord måle krefter med Bjarg 23. april. Fana møter Nymark 30. april.