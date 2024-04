Eidanger tok ledelsen da Knut Oskar Hoksrød scoret etter elleve minutter, og Eidanger doblet ledelsen da Kristoffer Nygård satte inn 2-0. 18-åringen økte til 3-0 for Eidanger etter 23 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Dro ifra

Jonas Enggravslia Andersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Eidanger, og Marcus Engh-Ajer satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 58 minutter. Ange Junior Gonty Teah reduserte til 1-5 etter 70 minutters spill. Andersen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-6.

Urædd 2s Tobias Olén Furuholmen Johansson, Teah og Harald Lyche Lunde fikk se det gule kortet. For Eidanger fikk Hoksrød og Andersen gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Sindre Lauvdal Larsen dømte kampen.

I neste runde skal Urædd 2 møte Skarphedin 2, mens Eidanger møter Brevik.