Måløy fikk et forsprang da Eskil Hennøen Linder satte inn 1-0 etter tolv minutter, og Oliver Dale Rakkenes doblet ledelsen for Måløy da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Fem minutter før hvilen reduserte Stryn til 1-2, og fem minutter senere utlignet Stryn. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Målshow i andre omgang

Samme spiller sørget for at Måløy tok ledelsen igjen med sin scoring da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Nikolai Mathisen Iversen satte inn 4-2 fem minutter senere. Måløys spiller nummer 18 satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 62 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Ny runde - nye muligheter

Måløy spiller neste kamp mot Førde 2 21. april, mens Stryn bryner seg på Førde 4 to dager senere.