Ranheim 2 fikk en kjempestart på kampen da Ida Skoglund-Larssen sendte laget sitt i føringen allerede etter fire minutters spill, og Ranheim 2-spilleren fikk nettsus og doblet ledelsen ett minutt senere. Etter 16 minutter økte Ranheim 2 ved Kornelia Oddli-Kallestad, og Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da Maja Hjelde økte ledelsen fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Lykke Lune Keiseraas økte ledelsen da hun satte inn 5-0 fire minutter etter hvilen, og Ranheim 2 økte ledelsen da Hjelde satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 6-0. Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Karoline Danielsen Karlstad satte inn 7-0, og like etterpå scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 8-0. Etter 52 minutters spill fullførte Hjelde sitt hattrick, og Cornelia Vingsand økte ledelsen for hjemmelaget da hun satte inn 10-0 tre minutter senere. Karoline Danielsen Karlstad gjorde hattrick etter 58 minutter, og Hjelde scoret igjen da hun gjorde 12-0 rett etterpå. Etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Kornelia Oddli-Kallestad satte inn 13-0 for samme lag, og Karoline Danielsen Karlstad la på til 14-0 for samme lag tre minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 14-0.

Nye poeng skal deles ut

Fredrick Lien Strømmen Rathe dømte kampen.

Hessdalen spiller mot Utleira 2 23. april, mens Ranheim 2 spiller neste kamp mot Ålen/Haltdalen dagen etter.