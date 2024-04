Camilla Røsespås Møkkelgård ga Orkla 2 ledelsen etter bare to minutters spill, men etter 20 minutter scoret Dieter-Bendixvold for Røros. Røros tok ledelsen ved samme spiller rett etterpå, og Silje Silderen-Moholt satte ballen i mål et kvarter før pause. Noen minutter før sidebytte reduserte Thea Skaugen Rygg til 2-3 for Orkla 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Holdt på føringen etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang utlignet Møkkelgård for Orkla 2. fem minutter etter hvilen scoret Silderen-Moholt sitt andre mål da hun gjorde 4-3, men Signe Lorentse Mo utlignet da hun satte inn 4-4 et kvarter før full tid. I samme minutt vartet Dieter-Bendixvold opp med hattrick. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 5-4.

Klatret til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Røros på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Orkla 2 ligger på femteplass med null poeng.

Asbjørn Flatberg var dommer.

28. april er det ny kamp for Røros. Da møter de Oppdal. Orkla 2 skal måle krefter med Byåsen 2 11. mai.