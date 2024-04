Hei 2 fikk en kjempestart på kampen da Mia Hansen sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutters spill, og Ingrid Elise Aasheim scoret og doblet ledelsen for Hei 2. etter 32 minutter økte Hei 2 ved Hansen, og to minutter senere økte avstanden mellom lagene da Malin Vestby Holthe satte inn 4-0. Selma Henriksen la på til 5-0 for Hei 2 noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Hei 2-spilleren økte ledelsen da hun satte inn 6-0 noen minutter ut i andreomgangen, og fem minutter etter hvilen vartet samme spiller opp med hattrick. Fem minutter senere la Johanne Ytredal på til 8-0 for hjemmelaget, og samme spiller økte ledelsen for vertene da hun satte inn 9-0 etter 52 minutters spill. Hei 2-spilleren sikret seg hattrick da hun la på til 10-0 åtte minutter senere, og etter 61 minutter scoret Selma Henriksen igjen da hun gjorde 11-0. Hei 2 rykket ytterligere ifra da Selma Henriksen økte ledelsen rett etterpå, og Emilie Rønningen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter før slutt. Ett minutt senere scoret Selma Henriksen sitt sjette mål da hun gjorde 14-0, og fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Mathea Weber satte inn 15-0 for samme lag. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 15-0.

Nye poeng skal deles ut

Zakaria Haave Sharchara var dagens dommer.

Hei 2 spiller neste kamp mot Kviteseid 1. mai, mens Gulset 2 prøver seg mot Langesund/Stathelle 2 dagen etter.