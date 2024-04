Emilian Nesset sørget for at Flatås fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun tre minutters spill, og like etterpå doblet Benjamin Åssveen Myhre ledelsen til Flatås. Varden Meråker reduserte til 1-2 etter 13 minutter. Ole Joakim Wraalsen-Jensen sørget for jubel da han satte inn 3-1 ett minutt senere. Et kvarter før pause fikk Varden Meråker straffespark. Emil Kveen scoret 2-3-målet, og rett etterpå utlignet Oliver Mathias Bremseth for samme lag. Ola Resellhagen By sendte Flatås i ledelsen igjen da han satte inn 4-3 fem minutter før sidebytte, og Emilian Nesset scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 ett minutt senere. Flatås' Furkan Enes Aydemir var uheldig og scoret selvmål noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-4.

Målshow i andre omgang

Etter 46 minutters spill scoret Ole Joakim Wraalsen-Jensen igjen da han gjorde 6-4, og Emilian Nesset gjorde hattrick etter 59 minutter. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Oliver Olsen satte inn 8-4 for Flatås, og Flatås rykket ytterligere ifra da Benjamin Åssveen Myhre økte ledelsen etter 63 minutters spill. Fire minutter senere økte hjemmelaget ved Emilian Nesset. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 10-4.

Ny runde - nye muligheter

Charlie Gullvik Simpson var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flatås spiller neste kamp mot Hegra 2/Tangmoen 2 24. april, mens Varden Meråker spiller neste kamp mot Strindheim 3.