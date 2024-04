Johan Akeland Hillesund sendte Fløy i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 22 minutter, og Tommy Nguyen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 sju minutter senere. Vik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Fløy etter 34 minutters spill, og Elias Gunvaldsen Dørum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Fløy. Fem minutter senere fikk Fløy straffespark. Mady Gueye scoret 5-0-målet. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Vik scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 ti minutter ut i andre omgang, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nguyen satte inn 7-0 for vertene. Johan Martinsen økte ledelsen for samme lag da han satte inn 8-0 etter 63 minutter, og seks minutter før slutt var hattricket et faktum for Vik. Hillesund økte ledelsen da han satte inn 10-0 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 10-0.

Vik fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Fløy tok sin første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp ligger Fløy på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Vindbjart er på åttendeplass med null poeng.

Tore Topstad var kampleder.

I neste runde skal Fløy møte Randesund, mens Vindbjart møter Våg.