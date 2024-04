Selma Agathe Olsen sendte Greipstad i føringen da hun satte inn 1-0 etter 32 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget sikret poeng

Linnea Andersen sørget for balanse i Amazon Grimstad/Imås-regnskapet da hun satte inn 1-1 fem minutter etter pause, og bortelaget tok ledelsen seks minutter før slutt. Kristin Khotmongkon Lauvsland sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-2.

Troner øverst

Greipstad og Amazon Grimstad/Imås har nå begge fire poeng.

Ingjald Aanonsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Greipstad spiller mot Myra 22. april, mens Amazon Grimstad/Imås spiller neste kamp mot Hisøy tre dager senere.