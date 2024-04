Skaun tok ledelsen tidlig ved Olav Bjørdalsbakke, men Leo Clifford-Malik utlignet da han satte inn 1-1. Bjørdalsbakke scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 19 minutters spill, og Jakob Øyum-Jakobsen sørget for jubel da han satte inn 3-1 to minutter senere. Samme spiller økte ledelsen for Skaun da han satte inn 4-1 etter 40 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-1.

Dro ifra

Oliver Moen-Kvalvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Skaun, og Nart Majed Alaa Eddeen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Skaun etter 59 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-1.

Fredrik Gullteig Lervåg pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Skaun på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Trond 2 er nummer sju med ett poeng.

Björn Karl Niklas Gambäck var dommer i oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Trond 2. Da møter de Hitra. Skaun skal måle krefter med Charlottenlund 2 2. mai.