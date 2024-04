Bare noen minutter ut i første omgang tok Ørsta ledelsen ved Iver Flåskjer, og etter 14 minutters spill doblet Ørsta ved Sætre. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 fem minutter senere, og etter 26 minutter la Lukas Bjørdal på til 4-0 for Ørsta. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Ørsta økte ledelsen

Kevin Tran Winjevoll satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Noah Tran Hovden var uheldig og satte ballen i eget mål for Ørsta like etterpå. Storm Mork Stenersen økte ledelsen da han satte inn 6-1 et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-1.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er Ørsta på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Sykkylven 2 er nummer seks med tre poeng.

Tomas Trogstad dømte kampen.

30. april er det ny kamp for Ørsta. Da møter de Volda 3. Sykkylven 2 skal måle krefter med Blindheim 2 1. mai.