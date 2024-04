Sunnylven tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring ved Trym Helset, men Theo Ødegaard sørget for balanse i Aksla 2-regnskapet da han satte inn 1-1 etter bare åtte minutter. Hole sendte Sunnylven i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 tre minutter senere, og Helset scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 13 minutters spill. Hole satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sunnylven, og ti minutter senere var hattricket et faktum for Sunnylven-spilleren. Samme spiller la på til 6-1 for Sunnylven etter 25 minutter, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Hole satte inn 7-1. Kristian Årseth Kvamme reduserte for Aksla 2 fem minutter før pause. Oskar Ringdal økte ledelsen da hun satte inn 8-2 fire minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 8-2.

Hjemmelaget økte ledelsen

Sunnylven økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 9-2, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Ari Kjellstadli satte inn 10-2 for Sunnylven. Aksla 2 reduserte til 3-10 ved en spiller tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 10-3.

Klatret til andreplass

Etter mandagens kamp er Sunnylven på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Aksla 2 er nummer seks med null poeng.

30. april er det ny kamp for Sunnylven. Da møter de Valldal/NEG. Aksla 2 skal måle krefter med Hødd 3 1. mai.