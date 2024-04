Urædd tok ledelsen ved Momodou Lamin Touray allerede etter to minutter, og Urædd var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da Kristoffer Skoglund Kristiansen satte inn 2-0. Lucas Gaspar Da Silva satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Urædd, og et kvarter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Willy Tshimbila Orobosa Orhue satte inn 4-0 for Urædd. Eirik Taraldlien reduserte til 1-4 for Skarphedin to minutter før pause. Prince Allan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Urædd rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Skarphedins Taraldlien scoret fra straffemerket da det var spilt en halv time i andre omgang. Urædd rykket ytterligere ifra da Lars Dalene økte ledelsen etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-2.

Skarphedins Sjur Holte, Joel Samiel Ghetachew, Linus Haugen Murtnes og Sondre Lundemo pådro seg gult kort.

Urædd topper serien

Etter mandagens kamp er Urædd på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Skarphedin ligger på sjetteplass med fire poeng.

Ridha Ben Mohamed Hnana var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skarphedin prøver seg mot Notodden 2 29. april, mens Urædd spiller neste kamp mot Eidanger dagen etter.