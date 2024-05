Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før hvilen. Dermed sto det 0-0 til pause.

Namsos 2 var suverene i andre omgang

Oliver Nordgård Grindberg sendte Namsos 2 i føringen da han satte inn 1-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Klykken doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 73 minutter. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Namsos 2 to minutter før slutt, og Even Lien Eriksson satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Namsos 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-0.

Georg Dahl Furunes og Anton Rønning Haraldsen fikk gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter onsdagens kamp ligger Namsos 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Sparbu er på fjerdeplass med tre poeng.

Oddgeir Aakvik var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sparbu spiller neste kamp mot Levanger 3 21. mai, mens Namsos 2 prøver seg mot Sørlia to dager senere.