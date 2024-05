Etter bare åtte minutter tok Tynset 3 ledelsen ved en av lagets spillere, og Frikk Audin Randen Ramberg scoret og doblet ledelsen for Tynset 3. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Straffemål

En spiller økte til 3-0 for Tynset 3 to minutter etter hvilen. Esiey Teame Sahle reduserte til 1-3 for Tynset 2 fem minutter senere. Yared Berhe Habtemichael satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Tynset 3 etter 63 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Sigve Karlot Bangen satte inn 5-1. Tre minutter før slutt fikk Tynset 2 straffe. Sahle scoret fra straffemerket. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-5.

Kjempet seg opp til andreplass

Det stanset Tynset 2s seiersrekke, som hadde vunnet fire kamper på rad. Det var Tynset 3s fjerde seier på rad.

Tynset 2 og Tynset 3 står begge med tolv poeng.

Ola Holann var dommer i oppgjøret.

Tynset 3 bryner seg på Kvikne 15. mai, mens Tynset 2 spiller neste kamp mot Kvikne 22. mai.