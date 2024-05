Susann Elvira Bueng Brunvoll ga HaNo/Lepsøy en tidlig ledelse i kampen, og Fjørtoft doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 allerede etter fem minutter. Hedda Ulla Otterlei la på til 3-0 for HaNo/Lepsøy etter 23 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Fjørtoft satte inn 4-0 for HaNo/Lepsøy. Etter 31 minutter reduserte Eira Sævik til 1-4 for Bergsøy, og to minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Hedda Victoria Helde Holm reduserte til 2-4. Astrid Farstad Rogne satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 5-2.

HaNo / Lepsøy var suverene i andre omgang

Fjørtoft laget hattrick da hun ordnet 6-2 ett minutt etter hvilen, og Emma Lausund Klokk økte til 7-2 for HaNo/Lepsøy sju minutter senere. Hjemmelaget økte ledelsen da Lone Otterlei Austnes satte ballen i nettet etter 51 minutters spill. Dermed var stillingen 8-2, og fire minutter senere la Frøya Søvik Rønning på til 9-2 for HaNo/Lepsøy. Etter 58 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 10-2. En av lagets spillere reduserte for Bergsøy like etterpå. A. Rogne satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-3 for HaNo/Lepsøy. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 11-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

HaNo/Lepsøy og Bergsøy er nå begge oppe i seks poeng.

Bjarte Eldar Steinsbu var dommer.

HaNo/Lepsøy bryner seg på Volda 19. mai, mens Bergsøy spiller neste kamp mot MTG 9ar dagen etter.