Jonas Johnsen Johansen ga Kvass/Ulvungen ledelsen før det første minuttet var spilt, men Tobias Westad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Kvass / Ulvungen sikret tre poeng

Christoffer Innerdal Sundby sendte Kvass/Ulvungen foran på nytt da han satte inn 2-1 etter et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Molde 4s Mathias Heggdal Beck fikk gult kort.

Kvass / Ulvungen klatrer til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Molde 4 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Kvass/Ulvungen er nummer fire med tre poeng.

Oliver Bjørsnøs Bakke var dommer i oppgjøret.

15. mai er det ny kamp for Kvass/Ulvungen. Da møter de Batnfjord. Molde 4 skal måle krefter med Eide og Omegn 2 29. mai.