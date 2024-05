Iver Skau Solås sendte Brønnøysund 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun to minutter, og Abdimalik Mustaf Abukar scoret og doblet ledelsen for Brønnøysund 2. ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Ayub Abdulaah satte inn 3-0, og Solås scoret igjen da han gjorde 4-0 et kvarter før pause. Drei Røilid gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 seks minutter senere. Brønnøysund 2 økte ledelsen da Rafael Johannes Nygård satte ballen i nettet etter 40 minutters spill. Dermed var stillingen 5-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 5-1.

Brønnøysund 2 dro ifra

Brønnøysund 2 rykket ytterligere ifra da Isak Bendiksen-Flatmo økte ledelsen seks minutter etter sidebytte, og seks minutter senere scoret Nygård sitt andre mål da han gjorde 7-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 7-1.

Beholder plassen på tabellen

Brønnøysund 2 tok sin første seier denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Brønnøysund 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Korgen er nummer sju med null poeng.

Madeleine Larsen Mathisen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Brønnøysund 2 spiller mot Brønnøysund 3 15. mai, mens Korgen spiller neste kamp mot Olderskog 2 27. mai.