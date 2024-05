Surnadal fikk et forsprang da Andersen satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Frosti Birnisson sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter før pause. Ved pause var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Erling Vestre Kvendseth sendte Molde 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 tre minutter før slutt, men ett minutt senere utlignet Andersen for Surnadal. Surnadal-spilleren gjorde hattrick etter 70 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-3.

Andersen pådro seg gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Molde 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Surnadal er på fjerdeplass med seks poeng.

Arnt Erik Brakstad var dommer i kampen.

22. mai er det ny kamp for Molde 2. Da møter de Frei. Surnadal skal måle krefter med Sunndal samme dag.