Nordhordland fikk et forsprang da Jonas Sleire satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og etter 37 minutter doblet Nordhordland ved Sølve Hopland Nesse. Samme spiller økte ledelsen for Nordhordland da han satte inn 3-0 tre minutter senere, og Abdirahman Omar Abdullahi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Nordhordland. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0 til pause.

Dominerte andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang økte samme lag ved Arian Rossland Kjørlaug, og noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Linus Tveit Porsmyr satte inn 6-0. Sleire satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter etter pause, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Filip Piotr Kantor satte inn 8-0 for samme lag. Bergen Nord scoret et kvarter før full tid. Samme spiller la på til 9-1 for Nordhordland ni minutter senere, og Porsmyr scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 10-1 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 10-1.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Nordhordland nummer fire på tabellen med elleve poeng, mens Bergen Nord er på tiendeplass med null poeng.

Magnus Moseid Fauchald var kampleder.

Bergen Nord spiller neste kamp mot Åsane 27. mai, mens Nordhordland prøver seg mot Fyllingsdalen 4. juni.