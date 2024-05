Rødsand sendte Sortland 2 i ledelsen etter tolv minutters spill, og sju minutter senere doblet 18-åringen ledelsen. Sortland 2 la på til 3-0 etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-3.

Fikk marsjordre

Sortland 2-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 4-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Morild 2s Sander Stoltz Lind ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort like etterpå, og etter 67 minutters spill økte Sortland 2 ledelsen. Rødsand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Sortland 2 fire minutter senere, og Julian Elvenes Knudsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Sortland 2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-7.

Morild 2s Christopher Johannessen Pedersen fikk se det gule kortet.

Sortland 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Morild 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Sortland 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Michael Wikestad Pedersen var kampleder.

28. mai skal Morild 2 møte Høken, mens Sortland 2 møter Stokmarknes 2.