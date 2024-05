Endre Karlsen ga Mann ledelsen etter 15 minutter, og Johannes Sortland Hadebe doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Levion Rugland var uheldig og scoret selvmål for Mann et kvarter før hvilen. Halvard Vikne utlignet da han satte inn 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Mann sikret seieren

Juelsen sendte Mann i ledelsen igjen to minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Manns Ludvik Svenkerud Juelsen fikk se det gule kortet. For Hausvik fikk Kristian Mjelde, Steffen Riple Fanebust og Kristoffer Nesthus Ramberg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Mann har tatt poeng i sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp er Mann på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Hausvik ligger på femteplass med ti poeng.

Tore Iversen var dommer i oppgjøret.

Mann spiller neste kamp mot Bergkrystall 25. mai, mens Hausvik spiller mot Flaktveit 2 dagen etter.