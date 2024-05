Victoria Bina Rundereim sendte Selje/Stadlandet i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter elleve minutters spill. Åtte minutter senere ble vondt til verre for Bremanger, da en av lagets spillere doblet ledelsen for Selje/Stadlandet. Norah Vårdal økte ledelsen for Selje/Stadlandet da hun satte inn 3-0 fem minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Var suverene i andre omgang

Selje/Stadlandet-angriperen scoret igjen da hun gjorde 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 42 minutter la Tomine Fylling Silden på til 5-0 for samme lag. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 like etterpå, og etter 48 minutters spill var hattricket et faktum for Norah Vårdal. Etter 60 minutter scoret samme spiller igjen da hun gjorde 8-0, og åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Ylva Flølo Drabløs satte inn 9-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 9-0.

Tok over andreplassen

Etter tirsdagens kamp er Selje/Stadlandet på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Bremanger ligger på sjuendeplass med null poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Selje/Stadlandet spiller neste kamp mot Hornindal 28. mai, mens Bremanger spiller neste kamp mot Stryn 2.