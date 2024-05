Jenny Andreassen-Solberg sendte Ramsøy/Nordsiden/Apollo tidlig i føringen, og Anna Berland Hellebø fikk nettsus og doblet ledelsen etter bare tre minutters spill. Ramsøy/Nordsiden/Apollo-spilleren scoret igjen da hun gjorde 3-0 fire minutter senere. Etter 15 minutter økte avstanden mellom lagene da Sandra Herfindal Kvalstad satte inn 4-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause sto det 4-0.

Dominerte andre omgang

To minutter etter hvilen fullførte Hellebø sitt hattrick, og rett etterpå scoret samme spiller sitt fjerde mål da hun gjorde 6-0. Andreassen-Solberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Ramsøy/Nordsiden/Apollo, og etter 59 minutters spill la Iris Hanuren-Valestrand på til 8-0 for Ramsøy/Nordsiden/Apollo. Ramsøy/Nordsiden/Apollo rykket ytterligere ifra da Kvalstad økte ledelsen ett minutt senere, og samme spiller fikk sitt hattrick etter 63 minutter. Elina Rasdal-Kjellevold økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 11-0 fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 11-0.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Ramsøy/Nordsiden/Apollo på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Valestrand Hjellvik 2 er på femteplass med seks poeng.

Victoria Øien dømte kampen.

26. mai er det ny kamp for Valestrand Hjellvik 2. Da møter de Skogsvåg. Ramsøy/Nordsiden/Apollo skal måle krefter med Njardar/Tysnes 1. juni.