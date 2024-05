Isak Jensen Wiik ga Tromsø 5 ledelsen etter 13 minutters spill, men Noel Hilmarsen utlignet for Hamna tre minutter senere. Hamna var uheldig og satte ballen i eget mål etter 20 minutter. Simon Andreassen Dragvold (Hamna G15) scoret på straffe like etterpå, og Hamna tok ledelsen ved Elian Kvam et kvarter før pause. Tromsø 5 utlignet til 3-3 da Eliah Kornbakk Nilsen satte ballen i mål ti minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 3-3.

Tok alle poengene

Hamna tok føringen igjen da Melsbøe satte inn 4-3 seks minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-4.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Tromsø 5 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Hamna ligger på andreplass med sju poeng.

Ole Martin Varmedal var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Tromsø 5 møte Fløya, mens Hamna møter Tromsø.