En av lagets spillere sendte Bergen Nord 2 i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter seks minutter, og tre minutter senere doblet en spiller ledelsen til Bergen Nord 2. Magnus Vik Bakkerud satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bergen Nord 2, og et kvarter før sidebytte økte Bergen Nord 2 ved samme spiller. Bergen Nord 2-angriperen gjorde hattrick like etterpå, og Rasmus Toft Låstad økte ledelsen da han satte inn 6-0 noen minutter før hvilen. Noen minutter før pause scoret samme spiller igjen da han gjorde 7-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 7-0.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 da en av lagets spillere satte inn 1-7-målet. Magnus Vik Bakkerud satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Bergen Nord 2 ti minutter ut i andre omgang, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Magnus Vik Bakkerud satte inn 9-1. Bergen Nord 2 økte ledelsen da Sukhmit Singh satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 10-1, og samme spiller la på til 11-1 for samme lag sju minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 11-1.

Bergen Nord 2 topper tabellen

Etter søndagens kamp er Bergen Nord 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 ligger på femteplass med ett poeng.

Mathias Støylen Sæhle var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 spiller mot Austrheim 2 5. mai, mens Bergen Nord 2 spiller neste kamp mot Arna-Bjørnar 2 21. mai.