Vadmyra 3 tok ledelsen et kvarter før hvilen, og Vadmyra 3 doblet ledelsen ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Vestsiden-Askøy 2 hadde grunn til å juble mot Vadmyra 3

Hovgaard gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Martin Bjerkeland Mellum sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Hovgaard sendte Vestsiden-Askøy 2 i føringen da han satte inn 3-2 etter 71 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-2.

Vestsiden-Askøy 2s Brage Alexander Askevold Særsten og Sindre Stamneshagen pådro seg gult kort. For Vadmyra 3 fikk Christer Mæhlum, Tommy Leon Lerheim, Alexander Byrkjeland Ellingsen og Surendran Jerad Edward gult kort.

Slik spilles neste runde

Etter lørdagens kamp er Vestsiden-Askøy 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Vadmyra 3 ligger på sjuendeplass med null poeng.

Åge Økland Bakke var dommer.

11. mai skal Vestsiden-Askøy 2 møte Løv-Ham 2, mens Vadmyra 3 møter NHHI 3.