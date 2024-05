Simen André Hvidsten sendte Eikanger i føringen da han satte inn 1-0 etter 16 minutter, og Eikanger doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Eikanger-angriperen. Åsane 3 var uheldig og satte ballen i eget mål etter 23 minutters spill. Ved pause sto det 4-0.

Var suverene i andre omgang

En spiller økte ledelsen da han satte inn 5-0 ti minutter ut i andre omgang, og Leonardo Eidsnes la på til 6-0 for Eikanger to minutter før slutt. Ett minutt før full tid la en av lagets spillere på til 7-0 for Eikanger. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-0.

Eikanger leder serien

Etter torsdagens kamp er Eikanger nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Åsane 3 er på sjuendeplass med tre poeng.

Helge Alfheim var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åsane 3 spiller neste kamp mot Nordre Holsnøy 23. mai, mens Eikanger bryner seg på Radøy 2 to dager senere.