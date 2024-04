Larsnes tok føringen da Aleksander Vonheim satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og seks minutter senere doblet Larsnes ved Karanauskas. Etter kun ti minutters spill la samme spiller på til 3-0 for Larsnes, og Vonheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Larsnes. Odin Leander Torsvik Skrede økte til 5-0 for hjemmelaget etter 30 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 5-0.

Dominerte etter hvilen

Volda 3 reduserte ett minutt etter sidebytte, og Filip Hatlen reduserte til 2-5 fem minutter senere. Etter et kvarter av andreomgangen fullførte Karanauskas sitt hattrick. Like etterpå reduserte bortelaget da Haakon Lid Berget satte inn 3-6-målet, og åtte minutter før slutt reduserte samme lag ved Lukas Anthony Camello Johansen. Skrede scoret igjen da han gjorde 7-4 tre minutter senere. Tre minutter før slutt scoret Hatlen igjen da han gjorde 5-7. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-5.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Larsnes nummer to på tabellen med seks poeng, mens Volda 3 er på sjuendeplass med null poeng.

Kåre Terje Fjørtoft var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Larsnes møter Hødd 3 26. april, mens Volda 3 spiller neste kamp mot Vartdal 30. april.