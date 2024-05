Sindre Melleby Aarnseth sendte Trond i ledelsen etter 39 minutters spill. Arne Hårberg Ramdal utlignet da han satte inn 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Målbonanaza etter pausen

Trond tok ledelsen på nytt ved Robi Kaya etter 70 minutter, og Matthew Guillaume Cerasi fant nettmaskene fem minutter senere. Emilian Sæther Nyborg reduserte for Leksvik etter 77 minutters spill, og Sander Tømmerdal utlignet da han satte inn 3-3 like etterpå. S. Tømmerdal ga laget sitt ledelsen da han satte inn 4-3-målet to minutter før slutt, men to minutter senere utlignet Trond. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-4.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret står både Trond og Leksvik med fire poeng.

Per Arne Eggan var dommer i kampen.

13. mai er det ny kamp for Leksvik. Da møter de Charlottenlund 2. Trond skal måle krefter med Charlottenlund 2 21. mai.