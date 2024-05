Bremnes tok ledelsen ved Erlend Grotle et kvarter før hvilen, men Johannes Johnsen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 til pause.

Like mange mål

Noen minutter ut i andre omgang scoret Trio-spilleren igjen da han gjorde 2-1, men Håvard Fagerbakke Helvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 et kvarter før slutt. Bremnes tok føringen igjen da Rani Isam Kawarea satte inn 3-2 to minutter senere, men Trio utlignet til 3-3 da Erik Bakketun Nesbø satte ballen i mål ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Tobias Flygansvær Hallquist fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Trio nummer sju på tabellen med ett poeng, mens Bremnes er på topp i serien med ti poeng.

Birger Grov var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trio spiller neste kamp mot Fana 9. mai, mens Bremnes møter Lyngbø/Frøya tre dager senere.