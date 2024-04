Etter kun fem minutter tok Nordhordland ledelsen ved Grindheim, og Nordhordland-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 33 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Sikker fra straffemerket

Linus Tveit Porsmyr (Nordhordland G19) satte inn et straffespark noen minutter ut i andreomgangen. Etter et kvarter av andre omgang fikk Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik straffe. Mathias Kverhellen scoret fra straffemerket. Et kvarter før slutt fullførte Grindheim sitt hattrick. Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik scoret ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-2.

Nordhordlands Kristian Reigstad og Filip Piotr Kantor fikk se det gule kortet. For Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik fikk Tobias Sæle Westrheim, Oliver Vinkler-Hansen og Felix August van der Heide gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Nordhordland på sjuendeplass på tabellen med fem poeng, mens Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik er på tredjeplass med sju poeng.

Chervan Barzan Warmely dømte kampen.

I neste runde skal Nordhordland måle krefter med Tertnes 7. mai. Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik møter Flaktveit 14. mai.