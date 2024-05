Langlitrø sendte Sørlia 7er i føringen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Sørlia 7er doblet ledelsen da Mathias Nordgaard satte inn 2-0 seks minutter senere. Fem minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Gustav Belbo Lagestad satte inn 3-0 for Sørlia 7er, og fire minutter senere økte Sørlia 7er ved Adrian Kristoffer Johnsen Langlid. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0.

Sørlia tok seieren etter målrik andreomgang

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Egge 2/Beitstad 2 7er da Bendik Garnvik satte inn 1-4-målet. Tre minutter etter sidebytte la Lars Anders Vannebo på til 5-1 for Sørlia 7er, og Langlitrø scoret igjen da han gjorde 6-1 like etterpå. Etter 41 minutter reduserte Jan Åge Garnvik til 2-6 for Egge 2/Beitstad 2 7er. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Simon Heier satte inn 7-2. Egge 2/Beitstad 2 7er scoret etter 51 minutters spill. Langlitrø sikret seg hattrick da han ordnet 8-3 rett etterpå. Fire minutter før slutt reduserte Egge 2/Beitstad 2 7er til 4-8, og J. Garnvik scoret sitt andre mål da han gjorde 5-8 to minutter senere. Egge 2/Beitstad 2 7er gjorde 6-8 minuttet før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 8-6.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Sørlia på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Egge 2/Beitstad 2 er nummer tre med ett poeng.

12. mai er det ny kamp for Sørlia. Da møter de Sparbu. Egge 2/Beitstad 2 skal måle krefter med Stod 13. mai.