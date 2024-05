Sund 2 fikk et forsprang da Sander Tysdal Edvardsen satte inn 1-0 etter 29 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Ekspederte straffe i mål

David Telle Forland fikk nettsus og doblet ledelsen for Sund 2 sju minutter ut i andreomgangen. Seks minutter senere reduserte Sotra 3 da Kristoffer Andre Hufthammer satte inn 1-2-målet. Jan Emil Sangolt Raa satte ballen i mål etter et kvarter av andre omgang, og Sebastian Skage (Sund 2 G14) scoret på straffe rett etterpå. Sander Tysdal Edvardsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 etter 58 minutters spill, og to minutter senere la Lucas Tysdal Edvardsen på til 6-1 for Sund 2. etter 65 minutter økte avstanden mellom lagene da Nils Beck Tofteraa satte inn 7-1 for Sund 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Sund 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Sotra 3 er nummer ni med null poeng.

Knut André Berge Toft var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sotra 3 måle krefter med Nymark 2, mens Sund 2 møter Minde 2.