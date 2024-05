Sædalen/Kringlebotn 2 tok ledelsen da Gustav Heie scoret fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Sædalen / Kringlebotn 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang ble vondt til verre for Kvernbit 2, da Marius Grønevik Myhre doblet ledelsen for Sædalen/Kringlebotn 2. etter 57 minutters spill økte Sædalen/Kringlebotn 2 ved Torsvik. David Alexander Sherrock gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 fem minutter senere. Torsvik scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 seks minutter før slutt, og fire minutter senere la Rolf Jensen Osmundsvaag på til 5-1 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-1.

Lars Noah Hopland Bøhn og Hugo Manuel Arias Solstrand fikk se det gule kortet.

Sædalen / Kringlebotn 2 leder serien

Etter onsdagens kamp er Sædalen/Kringlebotn 2 på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Kvernbit 2 ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Åge Økland Bakke var dagens dommer.

23. mai skal Sædalen/Kringlebotn 2 møte Nymark 2, mens Kvernbit 2 møter Frøya/Lyngbø 2.