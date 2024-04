Bergsøys Arian Kvalsund Hansen var uheldig og scoret selvmål allerede etter seks minutter. Sju minutter senere doblet Rollon/Guard ved Sebastian Refsnes. Etter 17 minutters spill reduserte Bergsøy da en av lagets spillere satte inn 1-2-målet, og Bergsøy utlignet til 2-2 da Emil Wilnes Remøy satte ballen i mål like etterpå. Harald Aarøe sendte Rollon/Guard i ledelsen igjen da han satte inn 3-2 et kvarter før hvilen. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-3.

Målshow i andre omgang

Erlend Bjugan Sandbakk gjorde 4-2 etter 52 minutter, og Sebastian Refsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere. Etter 58 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Rett etterpå reduserte Bergsøy ved Joakim Berge Torgersen. Tre minutter før slutt la Pontus Ramsvik Østrem på til 7-3 for Rollon/Guard. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-7.

Bergsøys Alvin Kvalsund Taslidza fikk se det gule kortet. For Rollon/Guard fikk Ibsa Ali Bareso gult kort.

Rollon / Guard topper serien

Etter tirsdagens kamp er Bergsøy nummer ti på tabellen med null poeng, mens Rollon/Guard er serieleder med sju poeng.

Tor Henning Andersen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bergsøy måle krefter med Hødd, mens Rollon/Guard møter Spjelkavik.