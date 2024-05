Vestbyen/Nationalkameratene fikk en drømmestart på kampen da Theo Holthe Bakken sendte laget sitt i ledelsen allerede etter fire minutter, og etter 27 minutters spill doblet Leif-Arne Selbekk Ekren ledelsen til Vestbyen/Nationalkameratene. Trøen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen/Nationalkameratene, og Jan Erik Kanhauser økte ledelsen for Vestbyen/Nationalkameratene da han satte inn 4-0 to minutter før sidebytte. Trøen satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-0.

Målbonanza etter hvilen

Tre minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Magnus Enlien Sæther satte inn 6-0 for Vestbyen/Nationalkameratene, og Snorre Fjellvikås økte til 7-0 for samme lag fire minutter senere. Noen minutter ut i andre omgang scoret Bakken igjen da han gjorde 8-0, og Trøen gjorde hattrick etter 58 minutter. Oscar Andaas økte ledelsen da han satte inn 10-0 fire minutter senere. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, reduserte Strindheim ved Nicolay Kleppan-Bjertnæs. Andaas scoret sitt andre mål da han gjorde 11-1 sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 11-1.

Andaas fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter søndagens kamp ligger Vestbyen/Nationalkameratene på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Strindheim er på tiendeplass med tre poeng.

Janusz Jan Szpila var kampleder.

Strindheim spiller neste kamp mot Oppdal 9. mai, mens Vestbyen/Nationalkameratene bryner seg på Ranheim TF dagen etter.