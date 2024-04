Marcus Elmgren sendte Sverresborg i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter åtte minutters spill, og Immerstein scoret og doblet ledelsen for Sverresborg sju minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Dominerte i andreomgang

Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Asamoah Kwaku Gyimah satte inn 3-0, og etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Lasse Fremstad satte inn 4-0 for Sverresborg. Immerstein la på til 5-0 for Sverresborg rett etterpå. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Sverresborg nummer to på tabellen med ni poeng, mens Strindheim 2 er på sjuendeplass med tre poeng.

Lars Smemo var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sverresborg spiller neste kamp mot Tangmoen 5. mai, mens Strindheim 2 møter National dagen etter.