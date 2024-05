Noah Gullberg Danielsen sørget for at Trott/Solid/Stord 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede i åpningsminuttet, og Adonay Norasmerom Mebazan doblet ledelsen da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Nicklas Brady-Vikene økte ledelsen for Trott/Solid/Stord 2 da han satte inn 3-0 etter et kvarter, og et kvarter før pause scoret Trott/Solid/Stord 2-spilleren igjen da han gjorde 4-0. Ole Handeland Sørebø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Trott/Solid/Stord 2 sju minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Norasmerom Mebazan satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt etter sidebytte, og Edvard Moe Eikeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Trott/Solid/Stord 2. ni minutter senere scoret Sørebø sitt andre mål da han gjorde 8-0, og etter 53 minutter la Adrijan Martiin Lundsvoll-myhre på til 9-0 for samme lag. Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Albert Tangen Tveit økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Brady-Vikene laget hattrick da han ordnet 11-0 sju minutter senere. To minutter før slutt fullførte Norasmerom Mebazan sitt hattrick. Rett etterpå reduserte Odda 2 ved Erling Kindem Aarekol. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-1.

Trott / Solid / Stord 2 topper serien

Etter torsdagens kamp er Trott/Solid/Stord 2 på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Odda 2 ligger på sjetteplass med tre poeng.

Johnny Raunholm var kampleder.

30. mai er det ny kamp for Odda 2. Da møter de Halsnøy. Trott/Solid/Stord 2 skal måle krefter med Halsnøy 6. juni.