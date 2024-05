Yaroslav Bondarchuk sendte Sparbu/Byafossen i ledelsen da han satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, og Holtan doblet ledelsen da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Eskil Grenne reduserte for Neset/Aasguten etter 26 minutters spill. Imre Alexander Engstrøm-Langli sørget for at resultattavla viste 3-1 rett etterpå, og Holtan økte ledelsen da han satte inn 4-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 65 minutter vartet Sparbu/Byafossen-spilleren opp med hattrick, og Linus Verstad la på til 6-1 for Sparbu/Byafossen ett minutt før slutt. Grenne reduserte til 2-6 for Neset/Aasguten ett minutt senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-2.

Vetle Veien fikk gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Sparbu/Byafossen på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Neset/Aasguten er på åttendeplass med fire poeng.

Rohan Kavaleri var dommer i oppgjøret.

30. mai er det ny kamp for Sparbu/Byafossen. Da møter de Nessegutten/Skogn. Neset/Aasguten skal måle krefter med Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 samme dag.